Украина в январе-сентябре увеличила потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% - до 112,219 млрд кВт/ч с 111,223 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в сентябре потребление электроэнергии составило 11,224 млрд кВт/ч, что на 0,173 млрд кВт/ч, или на 1,5% меньше, чем по итогам сентября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,4% - до 145,868 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.

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