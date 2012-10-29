«Газпром» и Сербия подписали окончательное инвестрешение по «Южному потоку»

Москва. Российский «Газпром» и Сербия подписали окончательное инвестиционное решение по газопроводу «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочего визита начальника департамента по управлению проектами Леонида Чугунова в Республику Сербия.

«В рамках визита состоялось общее собрание акционеров совместной проектной компании «Газпрома» и «Сербиягаз» South Stream Serbia AG, на котором было принято положительное окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток», - говорится в сообщении.

Л.Чугунов подчеркнул, что переход на инвестиционную стадию на сербском участке – первом среди всех остальных – даст новые возможности для роста национальной экономики и обеспечит долгосрочную выгоду от участия в проекте.

«Только по предварительным оценкам, реализация «Южного потока» создаст в Сербии приблизительно 2200 рабочих мест и привлечет до 1,5 млрд евро прямых инвестиций», - сказал он.

Генеральный директор ГП «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил, что Сербия является первой страной «Южного потока», которая приняла окончательное инвестиционное решение.

По его словам, проект реализуется в соответствии с графиком и при полной поддержке со стороны правительства.

«В ближайшее время мы будем готовы начать подготовительные работы для участка «Южного потока» на территории Сербии. Очевидно, что «Южный поток» является проектом национального интереса, и мы работаем над принятием специального закона, связанного с проектом», - сказал Д. Баятович.

Справка УНИАН. Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз».

В 2011 году «Газпром» поставил в Сербию 1,4 млрд куб. м природного газа.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

В январе 2008 года между Россией и Сербией было подписано комплексное Межправительственное соглашение по проекту «Южный поток» и проекту ПХГ «Банатский Двор».

В ноябре 2009 года была зарегистрирована совместная проектная компания South Stream Serbia AG. Доля ОАО «Газпром» в компании составляет 51%, ГП «Сербиягаз» — 49%.

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