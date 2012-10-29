Минэкономразвития определил биржи для торговли углем

Министерство экономического развития и торговли Украины определило победителей конкурса по отбору бирж для торговли углем, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, победителями конкурса стали биржа «Перспектива-Коммодити», «Украинская энергетическая биржа», «Украинская универсальная биржа», «Киевская агропромышленная биржа», товарная биржа «Катеринославская», «Донецкая товарная биржа», товарная биржа «INNEX» и «Контрактовый дом «МВБ».

«Товарные биржи, признанные победителями конкурса в течение трех месяцев с даты публикации Министерством экономического развития и торговли Украины информации о результатах конкурса, проводят тестовые электронные биржевые торги по купле-продаже угольной продукции», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что перечень товарных бирж, на которых будет осуществляться торговля угольной продукцией, будет обнародован на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины по результатам проведения тестовых электронных биржевых торгов угольной продукцией.

Как ранее сообщал УНИАН, критериями для отбора бирж являются зарегистрированный и уплаченный уставный капитал, технические возможности торговых систем и программно-аппаратных комплексов, опыт работы биржи, размер платы за услуги.

Кабинет министров Украины распоряжением №1070-р от 26 октября 2011 года одобрил Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

В документе отмечается, что существующая модель рынка реализации угля через единого государственного оператора госпредприятие «Уголь Украины» сыграла позитивную роль на переходном этапе, в настоящее время приводит к снижению инвестиционной привлекательности угольной отрасли в связи с непрозрачностью ценообразования и регулирования сбыта.

Между тем, переход к биржевой модели торговли в первую очередь энергетическим углем будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции в Украине и внедрению рыночного механизма ценообразования на основе реального баланса спроса и предложения.

Согласно концепции, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности будет устанавливать допустимые коридоры колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формировать квалификационные требования к участникам торгов, а также контролировать соблюдение участниками и биржей установленных правил.

Согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, до конца 2012 года планируется ликвидировать ГП «Уголь Украины».

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой на государственных шахтах. В 2010 году предприятие поставило потребителям 16,4 млн тонн угольной продукции (из них 15,9 млн тонн — энергетический уголь), или 65% от общего объема поставок государственными шахтами.