Несмотря на обрушившийся на США ураган "Сэнди", цена нефти продолжила падение

На мировых торгах во вторник, 30 октября, цены на нефть продолжили падение на фоне статданных из США.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже снизилась 0,21 доллара, или на 0,25%, - до 85,33 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 0,42 доллара, или на 0,38%, - до 109,02 доллара за баррель.

По мнению экспертов, в связи с приостановкой работы нефтеперерабатывающих заводов в США из-за урагана "Сэнди" увеличится объем запасов нефти в стране, что, скорее всего, приведет к снижению цен на топливо в дальнейшем, передает Bloomberg.

Шесть нефтеперерабатывающих заводов США уже сократили производство до 1,22 миллиона баррелей в день. Мощность предприятий всего региона составляет 1,29 миллиона баррелей в день.

По данным Министерства энергетики США, объем поставок бензина на восточное побережье страны может снизится до минимума с 1990 года.