Более 2 млн человек в 11 штатах США остались без энергоснабжения из-за урагана "Сэнди"

Более 2,2 миллиона человек в 11 штатах на востоке и северо-востоке США остались без энергоснабжения из-за урагана "Сэнди", достигшего к вечеру понедельника побережья Соединенных Штатов.

"В зоне, подвергшейся удару стихии, без энергоснабжения остаются более 2,2 миллиона человек. Линии электропередач рвутся ветром и падающими деревьями", - сообщает телеканал CNN.

В Нью-Йорке энергокомпания "Конэдисон" объявила, что в целях обеспечения безопасности отключила электричество на нижнем Манхэттене в зоне затопления, застроенной небоскребами финансового района. На нижнем Манхэттене примерно 6,5 тысячи человек остались без света, передает телеканал CBS.

В Нью-Йорке во вторник отменено транспортное сообщение, занятия в школах и работа официальных учреждений. Вместе с тем, в столичном регионе США электроснабжения лишились 140 тысяч человек.

Как сообщили РИА Новости в энергокомпании Pepco, в округе Колумбия и нескольких округах штата Мэриленд без электричества остаются около 20 тысяч абонентов.

Компания Dominion Power (штат Виргиния) сообщает о 75 тысячах отключенных абонентах, Baltimore Gas and Electric (Мэриленд) - о 26 тысячах, NOVEC (Виргиния) - о 15 тысячах, Rappahannock (Виргиния) - о 5 тысячах клиентов.