Во Львовской области остановлена шахта „Зареченская”

Во Львовской области из-за нарушения требований техники безопасности остановлена работа шахты „Зареченская” ГП „Львовуголь”.

Как сообщили сегодня УНИАН в Территориальном управлении Госгорпромнадзора во Львовской области, в рамках усиленного режима государственного надзора на угольных предприятиях, который продолжается с 22 октября, должностные лица теруправления провели 52 обследования на шахтах ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь», ГОАО «Шахта «Надежда» и строящейся шахте № 10 «Нововолынская».

На протяжении 22-28 октября обследовано три очистительных и семь подготовительных забоев, 42 других объектов (транспорта, стацоборудования и пр.), выдано 29 запрещений ведения работ, эксплуатации производственных механизмов и оборудования.

В связи с неудовлетворительным состоянием главных канатов клетьевого подъемного комплекса остановлена работа шахты «Зареченская» ГП «Львовуголь».

Также запрещена проходка двух проходческих забоев на шахтах «Львовуголь» - на шахте «Лесная» - из-за грубых нарушений паспорта крепления конвейерного штрека, на шахте «Возрождение» - из-за нарушения требований электробезопасности (эксплуатируются просроченные блоки максимальнотоковой защиты.

На 29 работников угольных предприятий наложены штрафы, в том числе на трех первых руководителей, - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. В состав ГП «Львовуголь» входит 8 шахт: «Великомостовская», «Межиреченская», «Возрождение», «Лесная», «Зареченска», «Визейская», «Степная», «Червоноградская» и 13 обслуживающих предприятий - всего 21 подразделение. Шахта «Визейская» в 2009 году прекратила добычу угля и находится на стадии закрытия.

В состав ГП «Львовуголь» также входят 7 детских садов, 6 общежитий и спортивный комплекс.

Численность работников ГП «Львовуголь» по состоянию на 1 июля составляла 10 тыс. 736 человек. Доля государственной собственности в уставном фонде - 100%.