«Газпром» договаривается о поставках газа в Китай и Южную Корею

Москва. «Газпром» ведет переговоры о ежегодных поставках газа в Китай в объеме 68 млрд куб. м и в Южную Корею - 10 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам заседания Совет директоров компании, где обсуждалась организация трубопроводных поставок природного газа в Китай и другие страны АТР.

«В настоящее время с Китаем обсуждаются поставки газа из России в объеме 68 млрд куб. м, с Южной Кореей — 10 млрд куб. м, ведутся переговоры c Японией. При этом в страны АТР уже экспортируется СПГ с Сахалина», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате создания нового центра по экспорту российского газа в рамках реализации Восточной газовой программы объем поставок газа из России в страны АТР может сравниться с размером экспорта российского газа в Европу или даже превысить его.

Справка УНИАН. Коммерческие переговоры по условиям поставок российского природного газа в Китай ведутся с конца 2005 года. С китайской стороны в переговорах участвует государственная нефтегазовая компания КННК.

В октябре 2009 года ОАО «Газпром» и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В декабре 2009 года были подписаны Базовые основные условия поставок газа из России в Китай.

Сторонами принципиально согласованы объемы поставок газа по двум маршрутам: «западному» — 30 млрд куб. м (проект «Алтай») и «восточному» — 38 млрд куб. м.

Строительство газопровода «Алтай» начнется только после заключения контракта купли-продажи газа с китайской стороной.

Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

Напомним, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).