Россияне продолжают мониторить рынок сланцевого газа в мире

Москва. «Газпром» продолжает мониторить рынок сланцевого газа в мире, хотя не считает целесообразным добывать его в России.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Совет директоров принял к сведению информацию о результатах мониторинга развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира. Было отмечено, что профильные подразделения группы «Газпром» продолжают внимательно изучать ситуацию с добычей сланцевого газа», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что участники заседания сошлись во мнении, что на данном этапе добыча сланцевого газа в России представляется нецелесообразной ввиду высокой обеспеченности запасами традиционного газа, себестоимость добычи которого существенно ниже предполагаемых затрат на добычу газа из сланцевой породы, а также несет существенные экологические риски.

Правлению поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира и проинформировать Совет директоров о его результатах в IV квартале 2013 года.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проанализировать принципы экспортной газовой политики, в том числе с учетом роста добычи сланцевого газа и увеличения объемов торговли сжиженным природным газом.

Украина в феврале текущего года объявила конкурсы на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае т.г. победителями конкурса по заключению СРП на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

Справка УНИАН. 25 мая 2012 года, в ходе круглого стола в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, эксперты консалтинговой компании IHS CERA презентовали модель добычи газа в Украине на период до 2035 г. Согласно выводам экспертов, в случае увеличения инвестиций в добычу газа как традиционной, так и нетрадиционной добычи с нынешних 1 млрд долл. в год до 10 млрд долл. в год, Украина до 2035 года Украина сможет добывать до 60 млрд куб. м газа в год и более. Таким образом, по мнению экспертов, Украина сможет полностью обеспечить собственные потребности в природном газе.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.