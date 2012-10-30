Вступает в силу закон об увеличении бюджета угольной отрасли на 1,5 млрд грн

31 октября вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на техническое переоснащение и охрану труда на угледобывающих предприятиях».

Об этом сообщает профсоюз работников угольной отрасли.

Согласно сообщению, бюджет угольной промышленности увеличен на 1,51 млрд гривень, из которых 1,45 млрд гривень будут направлены на техническое переоснащение украинских шахт, а 60 млн гривень пойдут на внедрение на предприятиях углепрома мер по охране труда.

Согласно сообщению, закон опубликован во вторник, 30 октября, в газете Верховной Рады «Голос Украины» №204 и вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальных СМИ.

Как ранее сообщал УНИАН, закон был принят Верховной Радой Украины 16 октября.

12 апреля Верховная Рада приняла инициированный Кабинетом министров Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (относительно решения социальных вопросов), предусматривающий увеличение социальных расходов на 33 млрд гривень.

1,2 млрд гривень данной суммы были направлены на государственную поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции.

6 июля парламент принял Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2012 год» относительно увеличения расходов на капитальное строительство и техническое переоснащение угледобывающих предприятий», в соответствии с которым на эти цели было дополнительно направлено 2,2 млрд гривень.

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