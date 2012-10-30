«Надра Украины» объявила инвестконкурс для Межреченской нефтегазоносной площади

Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» объявил восемнадцатый открытый конкурс по привлечению инвесторов для разработки Межреченской нефтегазоносной площади. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, специальное разрешение на пользование недрами данной площади принадлежит «Захидукргеология».

Стоимость пакета конкурсной документации составляет 40,103 тыс. грн с учетом НДС.

Последний срок подачи конкурсных заявок претендентами - 15 ноября 2012 г.

Раскрытие конвертов с заявками будет проведено 15 ноября 2012 г. в 12.00 в помещении Национальной акционерной компании «Надра Украины».

Как сообщал ранее УНИАН, на предыдущем конкурсе «Надра Украины» не смогла определить инвестора для Шатравинского нефтяного месторождения.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

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