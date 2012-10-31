Цена нефти изменилась разнонаправленно на фоне последствий урагана "Сэнди"

На мировых торгах в среду, 31 октября, цены на нефть изменились разнонаправленно.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже повысилась на 0,11 доллара, или на 0,13%, - до 85,79 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 0,12 доллара, или на 0,11%, - до 108,96 доллара за баррель.

Эксперты считают, что после "ухода" урагана "Сэнди" инвесторы определяются с его последствиями, передает Bloomberg. К тому же НПЗ США только приступили к восстановлению производства.

В то же время инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья на оптовых складах страны за прошедшую неделю выросли на 2,1 миллиона баррелей - до 371,7 миллиона. Позже свою оценку показателя представит Минэнерго США.