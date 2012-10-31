"ТВЭЛ" заявляет, что внес свою долю в "ядерное" СП с Украиной

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» профинансировала свою долю в уставном капитале строящегося в Украине завода по производству ядерного топлива, перечислив 29 октября совместному российско-украинскому предприятию 10 миллионов долларов в рамках допэмиссии совместного предприятия (СП), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «ТВЭЛ».

Согласно сообщению, аналогичный взнос со стороны украинского акционера СП, госконцерна "Ядерное топливо", должен поступить не позднее 31 октября, что позволит признать допэмиссию состоявшейся.

Средства акционеров будут использованы для разработки проектной документации, оценки российских технологий, приобретения технологического оборудования под первую очередь производства, а также для выполнения работ в рамках создания инфраструктуры под проект.

РФ и Украина договорились о допэмиссии СП 20 марта. Акционеры в равных долях должны вложить в проект порядка 120 миллионов долларов, из которых 20 миллионов долларов - в 2012 году. Общая стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию составляет порядка 462 миллионов долларов.

Первая очередь производства будет введена в эксплуатацию до конца 2015 года, завод по мере его квалификации и лицензирования будет обеспечивать все потребности АЭС Украины в ядерном топливе.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.