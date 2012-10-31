Бойко оптимистично настроен на переговоры с Россией - ситуация в Европе содействует

Украинской стороне придает оптимизма в газовых переговорах с Россией, которые пройдут в ноябре, снижение цен на газ для европейских потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«У нас есть определенный оптимизм, что мы, учитывая тенденцию по снижению цены на газ в Европе, придем к компромиссному варианту», - сказал министр.

Он отметил, что договоренность продолжить переговоры в ноябре была достигнута в рамках переговоров при встречи президентов Украины и РФ.

«Мы проводили переговоры в рамках визита Президента нашей страны в Российскую Федерацию и договорились продолжить переговоры в ноябре», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен обсудить вопрос поставки российского газа в Украину и цену на него на встрече с руководством РФ, которая, возможно, пройдет в ноябре.

22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В. Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он подчеркнул, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.