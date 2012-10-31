Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, говорится в постановлении Совета министров республики №981 от 26 октября, распространенном в среду.

Так, экспортная пошлина на сырую нефть снизится с 418,9 до 404,5 доллара за одну тонну. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты за исключением бензинов, которая с 1 октября 2011 года составляет 66% от пошлины на нефть, с 1 ноября текущего года составит 267 долларов за тонну. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин с коэффициентом 0,9 составит 364,1 доллара за одну тонну при действующей пошлине 377 доллара, передает РИА "Новости".

Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы увеличится со 172,5 до 192,4 доллара.

Белоруссия с 1 октября 2011 года вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле "60/66". Речь идет о продукции, вывозимой с территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 от ставки пошлины на нефть.

С 2011 года Белоруссия импортирует российскую нефть беспошлинно, но перечисляет в бюджет России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этой нефти.