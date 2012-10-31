Украине не удается увеличить транзит нефти, признает Бойко

Украине, несмотря на возможности нефтетранспортной системы, не удается увеличить транзит нефти в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Украина сейчас транспортирует 18 млн тонн нефти в Чешскую республику по трубопроводу «Дружба», и мы бы хотели транспортировать больше, но в связи со строительством БТС-2 (Балтийская трубопроводная система-2 - УНИАН) нам не удается увеличить транспортировку», - заявил Ю.Бойко.

Как ранее сообщал УНИАН,транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-сентябре 2012 года сократился до 10,66 млн тонн, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Балти́йская трубопрово́дная систе́ма-II (БТС-2)— система магистральных нефтепроводов, которая позволит транспортировать нефть из Западной Сибири к Финскому заливу. Протяженность БТС-2 составляет около 4 тыс. км. Россия начала строительство БТС-2 в 2009 году, а завершила к концу 2011. Весной этого года по нефтепроводу началась отгрузка нефти.