«Укрэнерго» за 9 месяцев увеличило доход на 19,1%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в январе-сентябре текущего года увеличилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,492 млрд грн с 2,092 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период выросли на 5,6% – до 100,846 млрд кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора в отчетный период снизился на 1,62% п.п. – до 89,98% против 91,60% в январе-августе 2011 года.

По информации «Укрэнерго», за 9 месяцев т.г. объем недофинансированной товарной продукции составил 249,67 млн грн (без учета НДС) по сравнению с 175,703 млн грн за аналогичный период 2011 года.

За отчетный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 54,8% – до 1,214 млрд грн.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.