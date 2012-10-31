«Черноморнефтегаз» заплатит компании «Укргазбуд» почти 30 млн грн

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» заплатит компании «Укргазбуд» (г. Киев) 29,766 млн грн за комплекс работ по изготовлению плетей подводного трубопровода.

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные работы будут производиться в рамках обустройства Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря.

Дата акцепта - 31 октября.

Срок изготовления плетей подводного трубопровода — до 30 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

Компания «Укргазбуд» начала деятельность в 1946 году под названием Трест «Укртрубопроводстрой». В 1991 году компания была переименована в «Украгазстрой»; с 1994 года стала акционерным обществом и выполняла работы по обустройству Вань-Еганского, Повховского, Дружбинского нефтяных месторождений в Ямало-Ненецком округе, по строительству нефте- и газопроводов в Печорском регионе, Северном Урале и нижнем Приобье проложила более 50 тысяч километров стальных трубопроводов. Выполняла строительство как на территории Украины, так и в России, Белоруссии, странах Западной Европы, Ближнего Востока и Африки.