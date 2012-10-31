Антимонопольный комитет оштрафовал «Одессагаз» на 120 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Одессагаз» на 120 млн грн за злоупотребления монопольным положением. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, компании «Одессагаз» вменяется в вину реализация сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд для населения по экономически необоснованным ценам.

В частности, баллон газа для всех категорий населения, кроме льготников, стоил 309,54 грн, что значительно выше цены газового баллона в других регионах Украины.

Как сказано в сообщении, АМК установил, что 76,4 % от общей стоимости сжиженного газа составляла закупочная цена. При этом специально проведенное расследование показало, что компания «Одессагаз» имела возможность покупать топливо на аукционах по минимальной стоимости, однако намеренно закупала газ у коммерческих структур по цене в 5 раз выше аукционной. В результате, конечная цена баллона сжиженного газа выросла на 200 грн.

Как утверждают в АМК, такая ценовая политика со стороны «Одессагаз» была бы невозможной в условиях рыночной конкуренции. Комитет обязал «Одессагаз» в месячный срок привести цены на сжиженный газ для бытовых потребностей населения к экономически обоснованному уровню.

Как сообщал УНИАН, объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМК) на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн. За январь-сентябрь АМК получил более 4 тыс. заявлений о нарушениях, по факту которых были проведены расследования. Экономический эффект от деятельности комитета составил 1 млрд грн.