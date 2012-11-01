На мировых торгах в четверг, 1 ноября, нефть продолжает торговаться разнонаправленно на статданных из США и Китая.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,08 доллара, или на 0,09%, - до 86,32 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,19 доллара, или на 0,17%, - до 108,51 доллара за баррель.

Накануне стало известно, что индекс деловой активности в Чикаго вырос в октябре до 49,9 пункта с 49,7 пункта в сентябре. Между тем, показатель разочаровал аналитиков, ожидавших его увеличения до 51 пункта.

Позитив на рынок в четверг принесли новости из Китая. По данным Китайской федерации логистики и закупок, индекс деловой активности (PMI) второй крупнейшей экономики мира в октябре превысил отметку в 50 пунктов, поднявшись до 50,2 пункта с 49,8 пункта в прошлом месяце. Данные совпали с прогнозами аналитиков.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения ОПЕК, согласно которым добыча нефти странами-членами картеля в октябре снизилась на 0,3%, или на 87 тысяч баррелей - до 32,09 миллиона баррелей нефти в сутки. Ухудшение показателя объясняется, прежде всего, снижением добычи "черного золота" в Иране в текущем месяце до минимального за 22 года уровня, передает Bloomberg.