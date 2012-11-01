Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети после ремонта

В четверг, 1 ноября, в 5 час. 40 мин. после проведения среднего планового ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, в настоящее время на атомных станциях Украины в работе находятся 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 5 Запорожской АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта - ремонт второй системы безопасности.

На энергоблоке № 2 Ривненской АЭС 57-е сутки среднего планового ремонта - ремонт третьей системы безопасности.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 000 МВт, РАЭС - 2 175 МВт, ЮУАЭС - 2 845 МВт, ХАЭС - 1 835 - 1 810 МВт.

За прошедшие сутки, 31 октября, станциями выработано 260,95 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 27 октября, в 17 час. 10 мин. после месяца восстановительных работ энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был подключен к энергосети.