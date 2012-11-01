Литовская нефтяная компания Orlen Lietuva планирует увеличить поставки нефтепродуктов в Украину на 7,7% в 2013 году – до 700 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИЗАН, об этом сегодня в ходе конференции Petroleum Ukraine сообщил генеральный директор компании Фонфара Иренеуш.

Также он отметил, что до конца 2012 года поставки в Украину нефтепродуктов составят 650 тыс. тонн.

«Для компании на сегодняшний день рынок Украины является одним из приоритетнейших направлений», - сказал Ф.Иренеуш.

Справка УНИАН. Компания OrlenLietuva создана на базе компании «Мажейкюнафта» и является дочерним предприятием концерна Orlen (Польша).

OrlenLietuva оперирует единственным в странах Балтии нефтеперерабатывающим заводом в г. Мажейкяй и сетью АЗС в Литве.

Крупнейшими покупателями литовского топлива в Украине являются «Концерн Галнафтогаз» (сеть АЗС ОККО), «Альянс Холдинг» (Shell), «Континиум» (WOG), «Параллель» и «КЛО».

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