«БНК Украина» прекращает поставки бензина марки А-80 в Украину

Компания «БНК Украина», «дочка» белорусской нефтяной компании «БНК», в декабре текущего года прекратит поставки бензина марки А-80 с Мозырского НПЗ в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе конференции Petroleum Ukraine заявил генеральный директор компании «БНК Украина» Николай Василевич.

Он сообщил, что прекращение поставки данной марки бензина происходит в связи с запуском на Мозырском НПЗ установки изомеризации топлива.

Также Н. Василевич отметил, что в следующем году компания планирует выйти на рынок авиационного топлива.

Справка УНИАН. ЗАО «Белорусская нефтяная компания» зарегистрировано в Беларуси 17 мая 2007 года. Акционерами компании являются гособъединение «Белоруснефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ», Белорусский нефтяной торговый дом.

Основными акционерами ОАО «Мозырский НПЗ» являются правительство Беларуси (42,76% акций) и ОАО НГК «Славнефть» (42,58% акций), 12,25% акций владеет ОАО «МНПЗ плюс», принадлежащее государству, физлицам принадлежит 2,41%.