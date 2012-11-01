«Черноморнефтегаз» увеличил добычу газа на 14,8%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) за 10 месяцев 2012 года увеличил добычу природного газа до 947 млн куб. м с 825 млн куб. м за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, основной прирост был получен за счет активных работ на шельфе: дообустройство Штормового и Архангельского месторождений, капитальный ремонт скважин на Голицынском месторождении.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» планирует в 2012 году добыть 1,17 млрд куб. м газа, в 2013-м – 1,65 млрд куб. м.

Рост добычи газа планируется осуществлять за счет продолжения освоения Одесского и Безымянного месторождений газа.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.