У Westinghouse считают, что их топливо не годится для использования в реакторах типа ВВЭР

Ядерное топливо, производимое американской компанией Westinghouse для реакторов типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) оказалось неэффективным в сравнении с российским аналогом.

Такое мнение в интервью чешскому изданию Hospodske noviny высказал президент Westinghouse Electric Company Даниель Родерик (Daniel Roderick), отвечая на вопрос журналиста о причинах ухода его компании с чешского рынка ядерного топлива и вызванного этим перехода чешских АЭС «Темелин» и «Дукованы» на топливо российского производства «ТВЭЛ».

«Русские на АЭС «Темелин» заменили нас с другим дизайном топлива... Мы должны были бы разработать новое. Но разработка нового топлива заняла бы у нас от семи до десяти лет. Это вопрос лицензирования, тестирования и так далее. Это очень важное стратегическое решение», - заявил Д.Родерик.

Между тем в интервью тому же изданию генеральный директор французского ядерного холдинга Areva Люк Урсель (Luc Oursel), отвечая на вопрос о проблемах топлива Westinghouse в реакторах типа ВВЭР, заявил следующее: «по моей информации, с этим топливом (топливом Westinghouse на АЭС «Темелин» - УНИАН) были определенные проблемы и были необходимы изменения». При этом он подчеркнул, что его компания является «мировым лидером» на рынке ядерного топлива, и поэтому теоретически она может разработать любой дизайн тепловыделяющей сборки. Однако на сегодняшний день французская компания в этом не заинтересована в виду сложности и дороговизны процесса. «Топливо необходимо лицензировать, это не товар. Как только вы разработаете новый дизайн, его надо изготовить, испытать и так далее. А это очень непросто: используете два-три образца и ждете, пока пройдет весь топливный цикл. Потом топливо надо вынуть и проанализировать результаты. Должен пройти контроль комитетов по безопасности, как в производстве, так на электростанциях Это очень непростой процесс... Речь идет о вопросах безопасности», - заявил Л.Урсель.

Напомним, что в начале июня 2012 года, в ходе планово-предупредительного ремонта на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС было выявлено формоизменение тепловыделяющих сборок производства компании Westinghouse. Для расследования причин инцидента образована экспертная комиссия, о результатах работы которой информации пока нет.

В августе первый заместитель главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил Гашев заявил о том, что продолжение сотрудничества Украины с компанией Westinghouse нецелесообразно.