ТНК-ВР инвестирует 30 млн долл. в развитие украинской сети АЗС

Российско-британская ТНК-ВР планирует инвестировать 30 млн долл. в развитие сети автозаправочных станций АЗС в Украине в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе конференции Petroleum Ukraine сообщил руководитель управления мелкооптовых и крупнооптовых продаж и логистики «ТНК-ВР Коммерс» (Киев) Вадим Фомин.

«В 2012 и в 2013 гг. мы будем направлять на изменение конфигурации сети АЗС ежегодно по 30 млн долларов», - сказал В. Фомин.

В.Фомин также отметил, что в текущем году компания инвестировала в улучшение качества нефтепродуктов 4 млн долл.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов британской компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Сеть АЗС ТНК-ВР в Украине насчитывает 146 станций, еще 49 станций работают под этим брендом на джобберских условиях.