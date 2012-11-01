«Энергоатом» привлечет у «Альфа-Банка» кредит на 300 млн грн

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь у «Альфа-Банка» кредит на сумму 300 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит будет привлечен сроком на 1 год.

Кредитный договор стороны планируют подписать до 28 ноября текущего года.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября текущего года «Энергоатом» отменил тендер на привлечение кредита в размере 340 млн грн из-за отсутствия необходимого количества заявок.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил чистую прибыль в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

В январе-сентябре 2012 года «Альфа-Банк» увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.