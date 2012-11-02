Луганское энергетическое объединение сменило гендиректора

Генеральным директором ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») 1 ноября 2012 года назначен Владимир Ткач, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, В. Ткач сменил Алексея Беспалова, который теперь является председателем наблюдательного совета «ЛЭО».

«В компании «ЛЭО» В. Ткач работает с марта 2012 г., до этого занимал различные должности в компаниях энергетической отрасли и отрасли ЖКХ Украины», - сказано в сообщении.

Ранее он занимал должность заместителя генерального директора компании по вопросам обеспечения бизнеса.

Справка УНИАН. ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую бизнесменом Константином Григоришиным.

«ЛЭО» входит в шестерку крупнейших облэнерго страны по объемам покупки электроэнергии.