«Газпром» в І полугодии сократил поставки газа в страны бывшего СССР на 29%

Москва. «Газпром» в первом полугодии 2012 года сократил поставки газа в страны бывшего Советского Союза на 29%, или на 13,5 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом говорится в отчетности компании за I полугодие 2012 года, подготовленной по Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО), которую имеет в распоряжении УНИАН.

«За шесть месяцев 2012 года чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза снизилась на 74 739 млн. руб., или на 23%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составила 256 695 млн. руб. Снижение продаж по данному сегменту объясняется падением объемов продаж газа в натуральном выражении на 29%, или на 13,5 млрд куб. м, что было частично компенсировано ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины, за вычетом НДС), на 20%», - говорится в сообщении.

В то же время, за шесть месяцев 2012 года чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась на 10 896 млн руб., или на 1%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составила 731 316 млн руб. Это объясняется главным образом снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 10%, или на 8,7 млрд куб. м, что было частично компенсировано увеличением средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 13%.

Отмечается, что за шесть месяцев 2012 года чистая выручка компании от продажи газа уменьшилась на 228 150 млн руб., или на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составила 1 244 126 млн руб.

Напомним, за первый квартал 2012 года «Газпром» сократил поставки газа в страны бывшего Советского Союза на 30% - до 20 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за восемь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить в 2012 году импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

11 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов на пресс-конференции в Москве сообщил, что «Газпром» намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.

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