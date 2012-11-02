Eastcoal поставит «Метинвесту» 312 тыс. тонн коксующегося угля

Компания EastCoal Inc (Канада) подписала договор с горно-металлургической группой «Метинвест» о реализации в 2013 году 312 тыс. тонн коксующегося угля. Об этом говорится в сообщении EastCoal.

Согласно сообщению, поставка угля будет осуществляться c шахты им. Менжинского из расчета 26 тыс. тонн в месяц начиная с января 2013 года.

Также в сообщении отмечается, что «Метинвест» приобретет у EastCoal по 12 тыс. тонн угля в ноябре и декабре 2012 года.

«Данный контракт обеспечит продажу всего планируемого к добыче угля на шахте Менжинского», - приводятся в сообщении слова главы EastCoal Джона Бирна.

Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года компания EastCoal Inc завершила оформление сделки по приобретению шахты им. Менжинского.

Компания EastCoal Inc - крупный канадский инвестор, публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX (www.eastcoal.ca). С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal Inc является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского, пос. Володарск, Луганская обл.). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария Глубокая» (шахта им. Менжинского) (г. Первомайск, Луганская обл.), где ведется добыча коксующихся углей.

EastCoal Inc ожидает, что к 2016 году принадлежащие ей угольные шахты в Украине смогут ежегодно добывать около 5 млн тонн угля. Также компания заинтересована в приобретении новых угледобывающих предприятий в Украине.

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