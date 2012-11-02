Минск. Беларусь договорилась о восстановлении объемов поставки российской нефти и планирует в IV квартале 2012 года импортировать весь предусмотренный балансом объем нефти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«Мы обговорили все проблемные вопросы и договорились восстановить объем нефти в четвертом квартале в объеме 5,3 млн тонн, предусмотренных годовым балансом», - подчеркнул В. Семашко.

По его словам, вопрос поставки нефти на четвертый квартал будет урегулирован до 15 ноября для того, чтобы восполнить недопоставленные в октябре объемы.

«В целом Беларусь рассчитывает по итогам 2012 года получить весь предусмотренный балансом объем нефти – 21,5 млн тонн», - отметил В.Семашко.

Что касается поставок российской нефти в 2013 году, то здесь первый вице-премьер-министр Беларуси подчеркнул: «По следующему году мы говорим, что 23 млн тонн – это непреложная цифра».

Напомним, согласно решению Министерства энергетики России, поставки российской нефти в Беларусь в четвертом квартале должны были сократиться и составить 4 млн тонн против 5,3 млн тонн в третьем квартале 2012 года.

31 октября – 1 ноября в Москве состоялись переговоры первого вице-премьер-министра Беларуси В.Семашко с российскими вице-премьерами Аркадием Дворковичем и Дмитрием Рогозиным. Стороны предметно рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая наращивание белорусско-российского взаимодействия в топливно-энергетической сфере.