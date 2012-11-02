Госинвестиций объявило два тендера на привлечение кредита для проекта «LNG-терминал»

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) объявило два тендера на привлечение кредитных средств в рамках проекта «LNG-терминал».

Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Размер привлекаемых кредитных средств в тендерном сообщении не указывается.

Дата раскрытия конкурсных предложений — 3 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Намерение стать одним из инвесторов строительства терминала высказывала испанская компания Enagas (Испания) - лидер европейского рынка по транспортировке газа.

Справка УНИАН. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.