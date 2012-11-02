«Укргазэнергосервис» закупит у «Турботрейд» оборудование на 342 млн грн

Компания «Укргазэнергосервис», «дочка» отечественного оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз», намерена закупить у предприятия «Турботрейд» (г. Донецк) системы вентиляции и кондиционирования воздуха на общую сумму 342 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании «Укргазэнергосервис», опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, конечный срок подписания договора на поставку оборудования — 28 ноября текущего года.

Срок поставки – до 1 октября 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «Укргазэнергосервис» занимается сервисным техническим обслуживанием и ремонтом объектов газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз».

ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, в т.ч. МГ – 22,2 тыс. км, газоотводов - 16,4 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд куб. м.