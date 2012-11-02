Нефть дешевеет накануне данных о занятости в США

Нефть дешевеет накануне публикации данных о занятости в США, сообщает агентство Reuters.

В 09.05 нефть Brent подешевела на 0,30 долл. до 107,87 долл. за баррель, а нефть WTI - на 0,47 долл. до 86,62 долл. за баррель.

Накануне публикации официальных данных о занятости в США в пятницу аналитики предполагают, что число рабочих мест в октябре выросло на 125 000, а безработица составила 7,9%.

"Все ждут данных о занятости. Мировая экономика выглядит лучше, чем раньше, но все еще много неопределенностей в отношении Европы и США", - сказал Кен Хасегава из Newedge Japan.

По его мнению, если данные окажутся выше прогнозов, Brent подорожает до 109,50 долл. за баррель, а если не оправдают ожидания - цена упадет ниже 107 долл.

За неделю Brent может подешеветь третью неделю подряд в связи со снижением опасений по поводу поставок с Ближнего Востока и Северного моря. Американский индикативный сорт WTI может подорожать впервые за три недели при поддержке неожиданного сокращения запасов нефти в США, хорошей экономической статистики и возобновления работы НПЗ Восточного побережья после шторма "Сэнди".

Запасы нефти в США, по данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе снизились на 2,05 миллиона баррелей при прогнозах повышения на 1,5 миллиона баррелей.