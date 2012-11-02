Энергетическая независимость Украины от РФ обойдется в 207 млрд долл.

Варшава. Энергетическая независимость Украины от Российской Федерации обойдется в 207 млрд долл. Украинское государство сможет обрести энергетическую независимость от нынешнего главного поставщика газа, российского "Газпрома", в 2030 году, если найдет источник инвестиций в газовую отрасль на уровне около 11,5 млрд долл. в год.

Об этом пишет в пятницу польская Dziennik Gazeta Prawna (DGP) cо ссылкой на рапорт Международного энергетического агентства (IEA).

«У Украины есть шанс на энергетическую независимость и отказ от импорта российского газа до 2030 года. Если найдет на эту цель 207 млрд долларов, то есть больше, чем годовой ВВП страны (165 млрд долларов). Такие выводы можно сделать на основании последнего рапорта IEA", - пишет газета.

Издание отмечает, что высокие цены энергоносителей являются самой большой проблемой платежного баланса страны и вынуждают власти к "энергетической революции", отметив, что ежегодно Украина платит по счетам за российский газ более чем 12 млрд долл.

DGP обратила внимание на низкую энергоэффективность украинской экономики с показателем 1,45 по сравнению с 0,8 в соседней России и 0,3-0,4 в странах в Евросоюза.

Газета приводит расчеты компании System Capital Management, согласно которым, увеличение энергоэффективности до европейского уровня позволило бы сократить потребление газа на 34 млрд кубометров в год.

"По оценкам IEA, при ежегодных инвестициях в добывающий сектор на уровне 3-4 млрд долл. Киев может увеличить собственное производство с нынешних 20 до даже 70 млрд куб. м в 2030 году", - отметило DGP.

Издание также цитирует оценки украинского Центра Разумкова, согласно которым, при самых оптимистических результатах, за 18 лет Киев будет ежегодно нуждаться в российском газе в объеме от 5 до 10 млрд кубометров.

Украинские аналитики также отмечают, что власти могут найти только четвертую часть необходимых инвестиций, надеясь, что остальное предоставят работающие в стране международные энергетические гиганты - Exxon Mobil или Shell.

Как сообщал УНИАН, власти Украины, более двух лет безуспешно пытающиеся договорится с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый в страну газ, пробуют также снизить свою зависимость через ряд проектов по диверсификации поставок "голубого топлива". Среди них строительство на Черном море терминала LNG, увеличение внутренней добычи и покупка газа у других поставщиков.

Справка УНИАН. Украина, которая остается одним из крупнейших потребителей российского газа, с начала года объявила о намерении снизить его покупку до 27 млрд куб. м газа с 40 млрд куб. м в прошлом году, что также на 25 млрд куб. м меньше, чем предусмотрено подписанным в 2009 году десятилетним газовом контракте.

Украинские власти объясняют сокращение закупок неоправданно высокой ценой российского топлива для украинцев, которое обходится стране дороже, чем большинству клиентов "Газпрома" в Евросоюзе.

Согласно контракту, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла - в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 доллара.

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