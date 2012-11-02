Польша подтвердила начало поставок немецкого газа в Украину

Варшава. Крупнейшая украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начала импорт газа, закупаемого у трейдера немецкой компании RWE и поставляемого в страну через Польшу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе польской компании Gaz-System, отвечающей за национальную газотранспортную систему.

"Мы подтверждаем начало поставок газа из Польши в Украину через пункт "Хермановице", согласно с подписанным соглашением на транспортировку газа", - отметила компания, отвечая на запрос УНИАН.

Пресс-служба сообщила, что подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

"Пункт выхода "Хермановице" в направлении Украины не действует по принципу виртуального реверса и является физическим пунктом выхода, расчеты по которому не влияют на реализацию пункта входа "Дроздовиче", используемого для поставок газа из Украины в Польшу", - отметили в Gaz-System.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года НАК "Нафтогаз Украины" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

Напомним, в конце октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украине невыгодно покупать дорогой российский газ и она готова искать альтернативные российским источники газа.

«Будем покупать его там, где это можно, и не потому, что мы плохо относимся к России, потому, что нам это не выгодно. Я думаю, что наши партнеры российские, это хорошо понимают. Когда они все это взвесят, и мы вместе с ними тогда найдем решение», - сказал Президент.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб.м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб.м.

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