Польша готовит контракт на поставку российской нефти за 20 млрд долл.

Варшава. Одна из крупнейших в регионе стран Центральной и Восточной Европы польская компания PKN Orlen планирует до конца текущего года подписать новые контракты на поставку российской нефти для ее переработки на принадлежащих концерну заводах стоимостью более 20 млрд долларов.

Об этом польскому изданию Parkiet сказал глава правления компании Яцек Кравец.

"Речь идет о объемах до 10 млн тонн нефти, или 70 млн баррелей в год, что при цене 100 долларов за баррель выходит 7 млрд долл. в год", - отметил он, напомнив, что PKN Orlen традиционно подписывает контракты с поставщиками из России на три года.

Газета отметила, что текущие контракты с главными поставщиками российской нефти в Польшу - Mercuria Energy Trading и Souz Petrolium (каждый на поставку 4,8 млн тонн в год) - истекают в декабре текущего года.

Глава польской компании не ответил Parkiet на вопрос, как слияние "Росснефти" с ТНК-ВР повлияет на скидки, которые обычно получает PKN Orlen при покупке российской нефти, а эксперты не исключили роста затрат концерна на покупку нефти из РФ в связи с этой ситуацией.

Аналитик польского отделения UniCredit CAIB Флавиуш Павлюк также назвал реальным увеличение цен на российскую нефть в 2014-2015 годах после завершения реализации первых инвестиций нефтеперерабатывающих заводов в РФ, направленных на соответствие европейским нормам, что может привести к ограничению экспорта нефти и роста поставок за рубеж готового топлива.

В этих условиях, по мнению эксперта, PKN Orlen должна стараться подписать контракты на более длительных строк, чем обычно.

В то же время он признал, что это может быть сложным заданием.

"Это будет вероятно один из самых крупных контрактов на поставку сырья, заключенных польской компанией, и точно самый важный для концерна с точки зрения обеспечения сырья", - отметила газета.

Справка УНИАН. Владеющий 7 нефтеперерабатывающими заводами мощностью 31,7 млн тонн в год в Польше, Чехии и Литве PKN Orlen в прошлом году переработал 27,8 млн тонн сырья. Компания, которая дебютировала на публичном рынке в 1999 году, но остается под контролем государства благодаря "золотой акции", также владеет 2,7 тыс. АЗС на польском, чешском, литовском и немецком рынках.

В прошлом году концерн сократил чистую прибыль на 18% - до около 650 млн долл. (по текущему курсу 1USD=3,1PLN) при росте выручки почти на треть - до 34,5 млрд долларов.

Капитализация компании, активы которой на конец прошлого года оценивались менеджментом в более 9 млрд долл., на последнем закрытии польского рынка составляла 6,3 млрд долл.