В Донецке на шахте имени Засядько погиб горняк

В Донецке на шахте имени Засядько в результате внезапного выброса газа и угля погиб горняк.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел вечером 4 ноября на горизонте 1078 м.

В 4.45 5 ноября тело погибший извлечено из-под завала и поднято на поверхность.

Шахта продолжает работать (270 горняков) в обычном режиме за исключением аварийного участка.

Причина выброса устанавливается.

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