«Черноморнефтегаз» заплатит кипрской компании почти 28 млн долл. за 4 компрессорные установки

Крупный украинский добытчик газа - компания «Черноморнефтегаз» заплатит кипрской компании Galvena Holdings Limited 27,92 млн долларов за четыре компрессорные установки.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор на поставку оборудования был подписан 2 ноября.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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