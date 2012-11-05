Рост добычи «Черноморнефтегаза» позволит сэкономить Украине 50 млн долл.

Применение новых технологий в ремонте скважинного фонда и ввод в эксплуатацию новой современной самоподъёмной буровой установки (СПБУ) "Петр Годованец" позволило увеличить добычу природного газа Государственным акционерном обществом «Черноморнефтегаз» на шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Общая добыча ГАО за 10 месяцев текущего года составила 947 миллионов кубометров природного газа. По сравнению с январем-октябрем прошлого года она выросла на 14,8%, или на 122 миллиона кубометров, говорится в соощении компании.

По словам заместителя председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» Александра Кацубы, основной прирост был получен за счет активных работ на шельфе: дообустройство Штормового и Архангельского месторождений, капитальный ремонт скважин на Голицынском месторождении, а также ввода в строй новой СПБУ «Петр Годованец».

Рост добычи в 122 млн. куб. метров газа равноценен экономии более 50 млн долл. путем замещения импортного природного газа, стоимость которого сегодня равна 425 долл за 1000 куб м. При этом первая высокотехнологичная СПБУ ("Петр Годованец" – ред.) начала работу только 1 июня этого года, вторая современная СПБУ ("Независимость" – ред.) приступит к работе в декабре.

"В результате, добыча газа в 2012 году планируется на уровне 1,17 млрд кубометров, а в следующем – уже 1,65 млрд кубометров. Рост в 500 миллионов кубометров, что составляет четверть годового потребления газа в Крыму, будет осуществляться за счет продолжения освоения Одесского и Безымянного месторождений газа с использованием высокотехнологичных СПБУ", - отметил Александр Кацуба.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.