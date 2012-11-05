Добыча угля в Украине за 10 месяцев увеличилась до 71,166 млн тонн

Угледобывающие предприятия Украины за десять месяцев 2012 года увеличили добычу угля на 5,1% - до 71,166 млн тонн с 67,740 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В октябре добыча угля снизилась до 6,996 млн тонн с 6,994 млн тонн за аналогичный месяц 2011 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля по сравнению с 2010 годом на 8,9% - до 81,859 млн тонн.

В 2012 году украинские власти ставят целью добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы о переходе на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

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