Цена нефти падает на фоне ожиданий возобновления поставок топлива после урагана "Сэнди"

На мировых торгах во вторник, 6 ноября, цены на нефть снижаются на фоне ожидания возобновления поставок топлива на восточном побережье США после урагана "Сэнди".

Так, стоимость декабрьских фьючерсов в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже упала на 0,05 доллара, или на 0,06%, - до 85,60 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уменьшилась на 0,06 доллара, или на 0,06%, - до 107,67 доллара за баррель.

По данным Береговой охраны США, 15 танкеров, включая два с нефтью и три - с горючим, прибудут на текущей неделе в Нью-Йорк. Компания Phillips 66 сообщила, что намерена возобновить переработку сырья на предприятии в Бэйвей (штат Нью-Джерси) мощностью 238 тысяч баррелей в день в течение ближайших двух-трех недель.

По мнению экспертов, хотя процесс поставок и переработки нефти постепенно восстанавливается, но не стоит ожидать существенного роста спроса на сырье, с учетом того, что рынок не очень активен из-за президентских выборов в США, передает Bloomberg.