Украинский нефтепровод «ушли на пенсию»

Украина несет потери не только на газовом фронте, но и нефтяном. Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко признал, что нашей стране, несмотря на возможности нефтетранспортной системы, не удается увеличить транзит «черного золота». Главная причина, по словам чиновника, - политика России. «Украина сейчас транспортирует 18 млн тонн нефти в Чешскую Республику по трубопроводу «Дружба», и мы бы хотели транспортировать больше, но в связи со строительством БТС-2 (Балтийская трубопроводная система – ред.) нам не удается увеличить транспортировку», - пояснил Бойко. Можно, конечно, обрушится с обвинениями в недружественных поступках на северного соседа, но не мешало бы для начала заглянуть в собственный «глаз», в котором давно засело «бревно». Результатом такого плачевного нефтегазового положения Украины является ни что иное, как неграмотная внешняя политика власти. К ней можно отнести все противостояния Кремлю, которые представляют собой ничто иное, как показательные выступления, фактически разрыв отношений с Европой, игры в «венесуэльский проект», а также полное отсутствие собственного переработчика, заинтересованного в поставках топлива. А это могло бы продлить жизнь наших трубопроводов. Но, видимо, «профессионалы» смотрят на данную проблему иначе…

Внешняя политика с тупиковым вектором

Нефте¬провод БТС-2, о котором упомянул Бойко, можно смело назвать «политической» трубой России. О его строительстве в РФ заговорили после «нефтяного» скандала с Беларусью в начале 2007 года. Диверсифицировать поставки «черного золота», точнее отказаться от нефтепровода «Дружба», Москва решила вслед за перекрытием Минском поставок российской нефти в Евросоюз. Лукашенко добивался уплаты сверхдоговорной (соответствующей времени) пошлины за транзит.

***Мощность первого пускового комплекса трубопровода БТС - 30 млн тонн нефти в год, второго - 50 млн тонн в год[3]. Протяженность - около 1300 км. Общая стоимость проекта – свыше 2 млрд долл.

Споры России и Беларуси длятся до сих пор, периодически разрешаются, но в конечную фазу не переходят, несмотря на общее членство в Таможенном союзе и перспективу Евразийского союза. А БТС работает и результативно. К тому же с РФ был подписан Украиной в 2011 году договор по нефти (относительно ставок транзита), как обычно, выгодный только для первой. Но ведь мы на это пошли. Значит, транзит «черного золота» проигран украинской властью. Нам все хотелось поднять по примеру Беларуси ставки прокачки, а в итоге загнали себя «в угол» обходных трубопроводов.

Чтобы не дать заржаветь трубе, верхи стали искать новых поставщиков. И снова «уткнулась» в Беларусь, которая опять пыталась «поставить» Россию на место. Речь идет о поставках венесуэльской нефти на Мозырский НПЗ. Мы даже перевели работу нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим. Но Лукашенко решил свои «российские» проблемы и вскоре от данного проекта отказался. Тогда мы поменяли «фокус» на Азербайджан, из этой страны поставки должны были идти на НПЗ в западном регионе. Но и тут ничего не получилось, загрузка предприятий сверхмала. Мы стали искать новых потребителей. Заинтересовались вариантом Польша, Литва и еще ряд стран Восточной Европы. Но для удовлетворения их интереса нужно было активизировать достройку «Одессы-Броды» до польского Плоцка. Но Украина снова «тянула кота за хвост». К тому же, Россия предложила свою «помощь», услыхав о намерениях нашей страны переключить трубу для нее не в выгодном направлении. Пока раздумывали – ЕС или Россия - все свелось на нет. А финансовый кризис «заморозил» окончательно.

Итого: в 2009 году Украина транспортировала в ЕС 29 млн. т нефти, в 2010 - 20 млн. т, в 2011 – порядка 17 млн т, в январе-сентябре 2012 года поставки сократились до 10,7 млн тонн (почти на 20% меньше, чем за такой же период 2011 года). Легко подсчитать, что только за 2010-2011 гг. наша страна потеряла половину транзита «черного золота» в Евросоюз.

По «Одесса-Броды» в 2011 году было транспортировано всего лишь 1 млн т нефти, а с начала текущего года - ни грамма. К тому же ни разу не попадалась на глаза информация, что Минск выполнил условия «венесуэльского» контракта в плане расчетов.

Что касается еще одного фигуранта нашей истории – Лукашенко, то он в рамках Таможенного союза договорился о восстановлении объемов поставки российской нефти, причем без уплаты пошлины в РФ. А мы остались «с носом».

Дорога в никуда

Вся проблема - во внешней политике. «Власть поругалась с россиянами и никак не может выстроить результативный мост с европейцами. То есть, она думала, что переиграет россиян и договорится с Европой, но не вышло. Отсюда и экономические проблемы, в том числе в нефтегазовой сфере. И Бойко своим заявлением это признал. Кто им может сейчас помочь?», - комментирует ситуацию Александр Гудыма, народный депутат (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства.

«Если говорить, что власть принимает усилия, чтобы заинтересовать собственного переработчика в поставках светлых нефтепродуктов, то, что имеется в виду под «собственным производителем». К примеру, Лисичанский НПЗ, его судьба до сих пор не понятна. Кому он продан? Если говорить о двух западных нефтеперерабатывающих заводах, то они давно не занимаются светлой нефтью. Таким образом, говорить о том, что у нас есть собственный переработчик нельзя. То тогда интерес лежит в транспортировке нефти в Европу, на чем можно зарабатывать. Но россияне играют свою политику. И если мы с Москвой решили воевать не только в плане газа, но и нефти, то следовало бы быть ответственным за свои действия - собственными руками загнали себя в угол», - считает Гудыма.

Его слова полностью подтверждает статистика. В настоящее время из шести крупнейших украинских НПЗ работает лишь один – Кременчугский. Остальные остановлены из-за убыточности, так как операторам топливного рынка выгоднее завозить в Украину уже готовые нефтепродукты, чем перерабатывать нефть внутри страны. Весной остановился крупнейший в нашей стране Лисичанский НПЗ, находящийся в собственности ТНК-ВР.

Как известно, российская нефтяная компания «Роснефть» официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 миллиардов долларов. А владелец второй половины ТНК-ВР - консорциум AAR уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 миллиардов фунтов стерлингов (около 28 млрд долларов). СМИ писали, что Совет директоров BP одобрил продажу «Роснефти» своей доли в компании ТНК-ВР. «Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5. А наш НПЗ может стать ее собственностью. В начале октября глава Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк заявил, что ТНК-ВР продала Лисичанский НПЗ, но не уточнил кому. Официальная информация отсутствует.

Тут стоит поговорить о составляющей украинской нефтетранспортной системы – трубопроводе «Одесса-Броды». И в этом, когда-то считавшемся перспективным, проекте одни потери, отмечает Гудыма. «Мы решили в свое время поиграть в политику на стороне Лукашенко против России. А получилось, что это Лукашенко использовал Украину в игре с Россией. Как итог: Лукашенко выиграл, а мы - проиграли. Венесуэльская нефть – просчет, авантюра, Эта нефть нужна была Лукашенко только на время президентских выборов, а когда он в них победил, наладил отношения с Россией и закрыл «венесуэльский проект». А мы делали ставку на него, как на что-то особо стратегическое. Таким политикам - грош цена. Чтобы наверстать упущенное, вернее, исправить ситуацию, мы должны определить новый вектор внешней политики», - считает эксперт.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дьяченко констатирует, что, действительно, возможностей для увеличения объемов транзита российской нефти у Украины на сегодня практически нет, поскольку мы сталкиваемся с последствиями реализации Российской Федерацией стратегии минимизации транзитных потоков энергоресурсов через территорию Украины.

«С учетом БТС-2 и терминала в Усть-Луге, которые в следующем году планируется вывести на проектный уровень загрузки, думаю, для Украины было бы неплохо, если бы объемы транспортировки российской нефти трубопроводом «Дружба» стабилизировались на отметке приблизительно 15 млн тонн в год. Хотя, существуют прогнозы, которые строятся на планах российских нефтяных структур относительно приобретения НПЗ в европейских странах и их загрузки. Такой сценарий может привести к увеличению загрузки «Дружбы», по некоторым оценкам, до 20 млн тонн», - отмечает эксперт.

По его мнению, транзитное значение системы «Приднепровские нефтепроводы» уже фактически утеряно. Эти трубопроводы (точнее их часть) используются для транспортировки нефти на украинские НПЗ и, соответственно, их будущее зависит от перспектив отечественной нефтепереработки.

Реальной перспективой увеличения транзита «черного золота» через Украину Дьяченко называет нефтепровод «Одесса-Броды», его возможности поставок каспийской нефти в Европу. «Именно в нем был потенциал сохранения транзитного нефтетранспортного статуса Украины. Но эти возможности во многом утеряны из-за отсутствия надлежащей политической воли и ошибок в построении отношений с основными странами партнерами в прошлом», - подытожил Дьяченко.

Вывод из всего вышесказанного напрашивается один – Украина не приобретает, а теряет с каждым годом все больше и больше. Удивительные «профессиональные» способности проявляла власть в течение 20 лет Независимости. Ей таки удалось довести богатейшую страну «до ручки». Дальше - некуда…

Нана Черная (УНИАН)