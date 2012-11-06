Азаров подтвердил начало поставок газа из Германии

Премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил, что с 1 ноября т.г. начались поставки газа в Украину из Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Да, мы такие поставки начали. Они пока еще не носят глобального масштаба, но они начались», - сказал премьер-министр. Он отметил, что на сегодняшний день основным заданием является отработка технических возможностей по поставкам газа из Европы.

«Сейчас самое важное – это отработать технические возможности, проверить работоспособность систем, оценить, сколько мы можем такого газа получать. Сейчас это задача номер один – отработать все системы до такой степени, чтобы мы были уверены, что при необходимости мы сможем получать достаточное количество газа», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, на днях пресс-служба польской компании Gaz-System, отвечающей за национальную газотранспортную систему, подтвердила, что "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начал импорт газа, закупаемого у трейдера немецкой компании RWE и поставляемого в страну через Польшу. Пресс-служба сообщила, что подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Напомним, в мае текущего года "Нафтогаз" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

В конце октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украине невыгодно покупать дорогой российский газ и она готова искать альтернативные российским источники газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб.м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб.м.