«Газпром» и польская PGNіG договорились о новой цене на российский газ

Москва. «Газпром» и польская компания PGNіG договорились о новой цене на российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи в Варшаве заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра Медведева и председателя правления PGNіG SA Гражины Пиотровской-Оливы.

«В ходе встречи стороны достигли договоренности о корректировке ценовых условий контракта на поставку газа в Польшу», - говорится в сообщении.

А.Медведев и Г.Пиотровская-Олива подписали Дополнительное соглашение к контракту, изменяющее его ценовые условия на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Достигнутая путем переговоров цена сырья учитывает текущие рыночные цены газа и нефтепродуктов. При этом не ставятся под сомнение основополагающие принципы торговли природным газом – долгосрочные контракты, принцип «бери-или-плати», а также нефтепродуктовая привязка. Спотовая компонента, с учетом реалий польского рынка, напрямую введена в контракт не будет.

Подчеркивается, что достигнутое соглашение позволяет закрыть разбирательство в Арбитражном суде в Стокгольме.

«Мы нашли взаимоприемлемый механизм корректировки цены российского газа, который гибко отражает определенные изменения, произошедшие на газовом рынке Польши и Европы. Достигнутые договоренности подтвердили, что надежные партнеры всегда могут найти взаимовыгодное решение, сохраняющее баланс интересов сторон», - сказал А.Медведев.

«Заключая это соглашение, «Газпром» и PGNіG продемонстрировали, что путем бизнес-переговоров они способны найти положительное решение, выгодное обоим партнерам. Это важный шаг на пути восстановления конкурентоспособности долгосрочных газовых контрактов PGNіG», – отметила Г.Пиотровская-Олива.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля принадлежащая польскому государству крупнейшая национальная нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на своего главного поставщика газа - российскую компанию «Газпром», а также ООО «Газпром Экспорт», требуя снижения цены поставляемого в Польшу топлива.

Справка УНИАН. PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

В 2011 году «Газпром» экспортировал в Польшу 10,25 млрд куб. м российского газа.

Контракты на поставку российского газа в Польшу и его транзит через польскую территорию действуют до 2022 и до 2019 гг. соответственно.