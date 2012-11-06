Kuwait Energy возобновляет работы на двух газоконденсатных месторождениях

Нефтегазовая компания Kuwait Energy и «Укргазвыдобування», «дочка» госкомпании «Нафтогаз Украины», после года судебных тяжб возобновляют совместную деятельность на Бильском газоконденсатном (Полтавская обл.) и Куличихинском нефтегазоконденсатном (Сумская обл.) месторождениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании Kuwait Energy.

Согласно сообщению, Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение о возобновлении операций по соглашению (JAA 429) c компанией «Укргазвыдобування».

«Возобновление работ на соответствующих месторождениях позволит увеличить ее среднесуточный уровень добычи до 460 баррелей нефтяного эквивалента», - сказано в сообщении.

«Высший хозяйственный суд Украины был справедливым и беспристрастным», - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора Kuwait Energy Сару Акбар.

Также С.Акбар подчеркнула, что компания с нетерпением ждет продолжения инвестирования в капитальный ремонт этих месторождений для увеличения добычи углеводородов с целью повышения энергоснабжения Украины.

Справка УНИАН. Kuwait Energy приостановила разработку Бильского и Куличихинского месторождений в конце 2011 года из-за расторжения судом договора о совместной деятельности с компанией «Укргазвыдобування».

Договор был аннулирован после спора партнеров Kuwait Energy, представленных в ООО "Буровая компания "Рудис" и ООО "Торговая база "Укрбуд" (эти компании по очереди выступали оператором проекта).

Kuwait Energy разрабатывает месторождения в Египте, Йемене, Ираке, Омане, Пакистане, Латвии, России.

ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. В ее состав, в частности, входят два газопромышленных управления (ГУ): «Шебелинкагазвыдобування» и «Полтавагазвыдобування».

Ведущим подразделением по переработке в ее структуре является Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.). ДК также владеет 14 АЗС, расположенными в Харьковской области.