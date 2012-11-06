Кабмин хочет расширить полномочия НКРЭ

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде расширить полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), относительно функционирования оптового рынка электроэнергии.

Об этом сказано в законопроекте №11393, внесенном Кабмином на рассмотрения Верховной Рады.

Согласно документу, предлагается возложить на НКРЭ обязанности по разработке и утверждению правил функционирования оптового рынка электрической энергии Украины, а также по определению порядка формирования Совета оптового рынка электрической энергии, распределению нагрузок между генерирующими источниками, определению правил формирования цен на электрическую энергию энергогенерирующих компаний, оптовых цен на электрическую энергию и платежей на оптовом рынке электрической энергии Украины.

Также в документе уточняется, что действия НКРЭ ведутся по согласованию с Кабинетом министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно функционирования рынка электрической энергии" разработан с целью усовершенствования системы функционирования Оптового рынка электрической энергии в части сохранения за уполномоченными государственными органами исполнительной власти права координировать его деятельность в условиях осуществления поэтапной приватизации электроэнергетических предприятий.