Польша будет покупать российский газ со скидкой более 10%

Варшава. Польская государственная нефтегазовая компания PGNіG договорилась о скидке на поставляемый в Польшу российский газ в раз мере более чем 10%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила председатель правления PGNіG Гражина Пьотровская-Олива сегодня, 6 ноября, на пресс-конференции в Варшаве.

Она отказалась назвать ориентировочную цену покупаемого топлива, ссылаясь на коммерческую тайну, однако подчеркнула, что новые условия позволят польской компании покупать российский газ на "сопоставимых условиях" с другими крупнейшими потребителями "Газпрома" в Европе.

Главными достижениями достигнутого 5 ноября вечером соглашения Г.Пьотровская-Олива назвала, кроме более низкой цены, изменение формулы определения стоимости российского газа.

По ее словам, цена поставляемого в Польшу российского газа будет определятся с учетом котировок на спотовом рынке "голубого топлива", а не исключительно нефтяных котировок.

Она также подчеркнула, что более дешевое топливо из России позволит избежать планируемого с 2013 года подорожания газа для польских потребителей, отметив, что PGNіG благодаря новому контракту намерен снизить цену для своих клиентов.

"Cейчас можем сказать, что это будет существенная скидка", - заявила глава компании.

Также Г.Пьотровская-Олива сообщила, что вчера вечером, после подписания контракта, компания PGNіG отозвала свой иск из Международного арбитражного суда в Стокгольме, в который обратилась с просьбой вынудить "Газпром" снизить газ в феврале текущего года.

Как сообщал УНИАН, польские власти инициировали процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года после того, как им почти за год не удалось добиться скидки на поставляемое в страну топливо.

PGNIG оценил улучшение своей EBIDTA благодаря новым условиям поставок газа в примерно 780-940 млн долл., а ранее польские СМИ сообщали о том, что 10-процентная скидка на российский газ позволит стране ежегодно сэкономить около 0,5 млрд долларов.

Справка УНИАН. Вторая по величине (после Украины) страна Восточной Европы - 38 миллионная Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации. Согласно действующему до 2022 года между странами контракту на поставку топлива, российская сторона обязана ежегодно продавать полякам до 10,25 млрд кубометров газа при нынешнем потреблении в Польше на уровне около 14 млрд куб. м.

PGNIG является одной из крупнейших в стране компаний, капитализация которой на последнем закрытии Варшавской фондовой биржи составляла более 7 млрд долл. Более 70% акций компании находятся в госсобственности.

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