ДТЭК увеличил свою долю в «ДТЭК Западэнерго»

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, после покупки на вторичном рынке 2,8% акций энергоснабжающей компании «ДТЭК Западэнерго» сконцентрировала 72,2% акции данного предприятия.

Об этом говорится в сообщении компании «ДТЭК Западэнерго», обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 ноября 2012 года DTEK Holdings Limited (Кипр) увеличил свою долю в «Западэнерго» до 59,9924%.

С учетом доли ООО «ДТЭК» (г. Донецк) в «Западэнерго» в размере 12,236% энергохолдинг ДТЭК сконцентрировал 72,2284% акций предприятия.

Справка УНИАН. «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 72,2% акций компании. Блокпакет «Западэнерго» в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.