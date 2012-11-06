Польша получила более 15% скидки на российский газ - министр

Варшава. Польской государственной нефтегазовой компании PGNIG удалось добиться более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, что позволит стране со следующего года ежегодно экономить до почти 1 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщил министр государственного имущества Польши Миколай Будзановский во вторник.

Глава Мингосимущества, владеющего более 70% акций PGNIG, отказался назвать ориентировочную цену, по которой компания будет приобретать газ из Российской федерации.

"С января 2013 года будем иметь одну из самых низких цен для конечных потребителей во всех странах Европейского союза",- сказал он телеканалу TVN24.

Веб-портал самого популярного польского канала новостей также сообщил, что в первой половине текущего года Польша покупала газ из РФ дороже всех 27 стран ЕС - за более чем 500 долларов за тысячу кубометров, в то время как в среднем для всех европейских потребителей он стоил 381 доллар.

Представители PGNIG традиционно не комментирует информацию о ценах, по которым компания покупает газ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления PGNIG Гражина Пьотровска-Олива сообщила на пресс-конференции, что компании удалось получить более 10% скидку на газ, что позволит ей со следующего года снизить цену топлива для польских потребителей.

PGNIG оценила улучшение своей EBIDTA 2012 года благодаря достигнутым вчера договоренностям с российским "Газпромом" на 780-940 млн долларов на фоне обнародованных ранее прогнозов польских СМИ о экономии 0,5 млрд долларов в случае 10% скидки.

PGNIG добивался от поставляющего в Польшу более двух трети необходимого стране газа "Газпрома" скидки с ноября 2010 года. Согласно достигнутым договоренностям, россияне вернут полякам переплаченные за поставку газа средства с апреля 2012 года.

Справка УНИАН. PGNIG cтала очередной компанией, которой удалось добиться скидки на поставляемый российский газ, после подачи иска в Международный трибунал в Стокгольме. Ранее скидки добился, пройдя аналогичный путь, крупнейший клиент "Газпрома" в Европе – энергетический концерн E.ON.