У "Газпрома" нет другого выхода, кроме снижения цен на газ для ЕС - эксперт

Варшава. Крупнейшая нефтегазовая компания мира - российский "Газпром" в нынешней рыночной ситуации не имеет другого выхода, кроме снижения цен на поставляемый в Европейский Союз газ, по требованию его крупнейших клиентов на этом ключевом для россиян рынке.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал в аналитическом обзоре телеканалу TVN24 Гжегож Кучиньский, который озвучил три главных фактора, вынуждающих российского монополиста уступать своим партнерам в ЕС.

В первую очередь – это так называемая "сланцевая революция", повлекшая за собой рост предложения газа на мировом рынке, а также экономический кризис в Евросоюзе и либерализация газового рынка, внедряемая Европейской комиссией.

"Снижение цен на российский газ для Польши было неизбежным. "Газпром" находится во все большем кризисе. Из-за увеличения добычи сланцевого газа в США, цена этого сырья в мире падает, а из-за кризиса в Европе уменьшается также спрос на "голубое топливо". "Газпром" был вынужден согласиться на менее выгодные для него условия поставок газа практически со всеми клиентами в Европе", - сказал Г.Кучиньский.

По его данным, за последние три года российская газовая монополия согласилась снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более, чем пятнадцать своих клиентов, в частности, в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии и уже в Польше.

Кучиньский отметил, что сокращение российского экспорта на ключевой его рынок - ЕС - привел в первой половине текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года к сокращению чистой прибыли "Газпрома" практически на треть - до 12,5 млрд евро.

"Газпром" на выравнивание цены (за реализованный в последние годы по завышенным ценам газ) только в этом году вернет своим европейским клиентам около 3 млрд евро.

Ситуацию российской компании усугубила Еврокомиссия, начавшая в сентябре этого года против нее антимонопольное расследование.

Автор обзора также заметил, что Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует снижение цены газа в 2020 году на 9%, а в 2035 - на 35%.

По данным TVN24, среди входящих в Евросоюз стран только Литве еще не удалось добиться снижения цены, но правительство уже заявило о намерении добиваться возвращения около 1,5 млрд евро, переплаченных за топливо из РФ.

Как сообщал УНИАН, власти Украины также уже более двух лет безуспешно пытаются договориться с "Газпромом" о снижении цены поставляемый в страну газ, заявляя, что он для украинцев стоит дороже, чем платят клиенты российской компании в Германии.

Представители властей заявляли о возможной подачи иска против россиян в Международный трибунал в Стокгольме, но позже отказались от этой идеи, решив значительно сократить закупку дорого топлива из РФ: в текущем году - до 27 млрд кубометров (40 млрд кубометров в прошлом) из предусмотренных контрактом 52 млрд кубометров.

Украина с учетом 100 долларов скидки, полученной властями весной 2010 года, за первые три квартала текущего года покупала российский газ от 416 до 426 долларов за тысячу кубометров.

Польша, по неофициальным данным, в первой половине текущего года платила за газ более 500 долларов за тысячу кубометров, и польские СМИ называли эту сумму самой высокой среди 27-ми стран Евросоюза в сравнении со средней ценой - около 380 долларов.